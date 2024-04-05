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Burdur'da Şubat Ayında Kaydedilen Trafik Kazaları Yayınlandı

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Burdur'da Şubat ayında meydana gelen ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedilen trafik kazaları yayınlandı.

Burdur il merkezinde geçtiğimiz Şubat ayında meydana gelen ve KGYS kameraları tarafından kaydedilen trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" mesajıyla yayınlanan görüntülerde 3 kazanın da sürücü dikkatsizliğinden kaynaklandığı görüldü.

Birinci kaza Konak Mahallesi Gazi Caddesi'nde karşıdan gelen otomobile yol vermek için duran otomobile, arkadan gelen motosiklet sürücüsünün dikkatsizliği sonucu duramayarak çarpmasıyla meydana geliyor. İkinci kazanın Fevzi Çakmak Mahallesi 50. Yıl Caddesi üzerinde seyir halindeyken sola dönmek için hamle yapan otomobile arkadan gelen motosikletin çarpması sonucu meydan geldiği görülüyor. Görüntülerdeki üçüncü kaza Emek Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nden Sağlık Caddesine dönmek isteyen otomobil sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerinden gelen kamyonete çarptığı görülüyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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