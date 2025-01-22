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Burdur'da Serada Yangın Çıktı

Burdur'da Serada Yangın Çıktı
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Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Sorkun köyünde bulunan bir serada meydana gelen yangın köylüler tarafından fark edilerek 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında serada büyük maddi hasar oluştu ve çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur'un Gölhisar ilçesi Sorkun köyünde bulunan bir serada yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Sorkun köyünde Osman A.'ya ait bir serada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Serada büyük çapta maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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