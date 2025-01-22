Burdur'da Serada Yangın Çıktı

Burdur'un Gölhisar ilçesi Sorkun köyünde bulunan bir serada yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Sorkun köyünde Osman A.'ya ait bir serada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Serada büyük çapta maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR