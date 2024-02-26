Üye Girişi
Haberler

Burdur'da ağılda ölü bulunan çoban olayında 3 kişi adliyeye sevk edildi

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Burdur'un Halıcılar köyünde bir çobanın, ağılda ölü bulunmasıyla gözaltında bulunan 2 kardeş ve baba adliyeye sevk edildi.

Burdur'da ağılda ölü bulunan çoban olayında 3 kişi adliyeye sevk edildi

BURDUR - Burdur'un Halıcılar köyünde bir çobanın, ağılda ölü bulunmasıyla gözaltında bulunan 2 kardeş ve baba adliyeye sevk edildi.

Olay, 22 Şubat'ta Burdur merkeze bağlı Halıcılar köyünde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki dağlık alandaki keçi ağılında Cihan K., (44), kardeşi A.K. tarafından tüfekle vurulmuş halde bulunmuştu. A.K., durumu önce babası A.K. ve kardeşi F. K'ye (40), ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermişti. İhbar üzerine olay yerine gelen ağlık ekipleri yaptığı kontrolde Cihan K.'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının olay yerinde ve evde yaptığı incelemeler sonrasında Cihan K.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından ifadeleri almak üzere baba A.K. ile çocukları A.K. ve F.K'yı karakola götürüldü. 22 Şubat'tan itibaren gözaltında bukunan baba A.K., kardeşler A.K. ve F.K. karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Burdur Olaylar Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Celal Köse kimdir? AK Parti Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse kaç yaşında, nereli? Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu davet polemiği nedir? İmamoğlu, Sirkeci- Kazlıçeşme açılışına davet edildi mi? SAMSUN İFTAR VAKTİ | Samsun iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maç hakemleri belli oldu mu? Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İstanbul anket sonuçları nedir? KIZILCIK ŞERBETİ APO DİZİDEN AYRILDI MI? Settar Tanrıöğen'in yerine hangi oyuncu geliyor? İşte o isim! Faruk Özlü kimdir? AK Parti Düzce Büyükşehir Belediye Başkan adayı Faruk Özlü kaç yaşında, nereli? Mustafa Tutuk kimdir? AK Parti Yalova Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa tutuk kaç yaşında, nereli? Muhammed Yusuf Oktuay kimdir? HÜDA PAR Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muhammed Yusuf Oktuay kaç yaşında, nereli? Şükrü Deniz kimdir? HÜDA PAR Bolu Belediye Başkan Adayı Şükrü Deniz kaç yaşında, nereli? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! Zuhal Topal kimdir? YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? MANİSA İFTAR VAKTİ | Manisa'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Icardi ceza aldı mı? Icardi kaç maç ceza aldı? Beşiktaş maçında oynayacak mı? MALATYA İFTAR VAKTİ | Malatya'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! SAKARYA İFTAR VAKTİ | Sakarya'da iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title