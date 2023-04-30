Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Ceylan Ortayayla'yı (26) sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Yunus Ortayayla (35), verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay'da bozulmasının ardından yeniden yargılandı. Mahkeme heyeti, cinayeti haksız tahrik etkisi altında işlediğine kanaat getirip Ortayayla'yı 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olay, 1 Aralık 2019'da Zafer Mahallesi 810 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ceylan Ortayayla ve Yunus Ortayayla çifti, bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. Çift, evlerini ayırırken, çocuklar babalarında kaldı. Yunus Ortayayla, Ceylan Ortayayla'yı kısa süre takip ettikten sonra üzerinde taşıdığı bıçakla yaraladı. Genç kadın, kanlar içinde yere yığılırken, Yunus Ortayayla kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.