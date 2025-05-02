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Borsa İstanbul'da Piyasa Manipülasyonu İddiası: 12 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi

Borsa İstanbul'da Piyasa Manipülasyonu İddiası: 12 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi
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Borsa İstanbul'da piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılık iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 12'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Borsa İstanbul işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları ve piyasayı manipüle etmek iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'ndaki bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca soruşturma başlatılmış, bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketlerde bulunan 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti. İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verilen şüphelilerden 13'ü yakalanmış, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. 13 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Bu kapsamda 12 şüpheli tutuklama, 1 zanlı ise adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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