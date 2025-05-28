Borsa İstanbul'da Manipülasyon Operasyonu: 15 Gözaltı

Borsa İstanbul'da Manipülasyon Operasyonu: 15 Gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, sosyal medyadan manipülatif hareketlerde bulundukları iddia edilen 15 kişi gözaltına alındı. Borsa İstanbul'daki hisse fiyatlarında anormal dalgalanmalar yaşanmasının ardından başlatılan operasyon, 9 ilde gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: 15 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Borsa İstanbul piyasasında sosyal medyadan manipülatif hareketler yaptıkları iddia edilen 17 şüpheliden 15'i yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler üzerine başlatılan ve yürütülen soruşturma dahilinde, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ ile Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ'nin hisselerinde manipülasyon yapıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, 'Hektor As ve Borsa Dostlar Konağı' isimli sosyal medya sayfaları aracılığıyla manipülasyon yaptığı belirlenen 17 şüpheli hakkında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine İstanbul, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara olmak üzere 9 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 15 şüphelinin yakalandığı 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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