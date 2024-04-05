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Bolu Valisi: Bayram tatili boyunca güvenlik önlemleri artırılacak

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Bolu Valisi Erkan Kılıç, Ramazan Bayramı tatili boyunca Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolundaki güvenliğin sağlaması için ekiplerin 2 katına çıkarılacağını açıkladı.

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek veya tatil bölgelerine gitmek isteyen vatandaşlar hafta sonu itibariyle yola çıkacaklar. Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkisi ile D-100 kara yolunun Bolu geçişinde bayram trafiği yoğunluğu için ekipler teyakkuza geçti.

Bolu Valiliğinde gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısında konuşan Bolu Valisi Erkan Kılıç, olumsuz durumların önüne geçmek için hazırlıkların başladığını söyledi. Bu kapsamda 85 ekip ile 182 personel görev alacak.

"Asayiş trafik tedbirleri üst seviyede alınmıştır"

Vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını isteyen Kılıç, "Ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi, bayram tatilinin huzur ve güven içerisinde geçirilmesi, asayişin muhafazası ile kamu düzenini sağlamak amacıyla asayiş trafik tedbirleri üst seviyede alınmıştır. Bayram tatilinin huzur ve güven ortamında geçmesi için yapacağımız seyahatlerde siz değerli vatandaşlarımızın hız limitlerine uyması, emniyet kemerlerinin takılması hususları başta olmak üzere tüm trafik kurallarına riayet edilmesi can güvenliğimiz açısından büyük önem arz etmektedir" dedi.

"Personeli 2 katına çıkartacağız"

Bayram tatili boyunca bölgede 2 kat ekibin çalışacağını ifade eden Kılıç, "Görevlendirilecek personeli 2 katına çıkartacağız. Kontrol noktalarını bu tatilde arttıracağız. Biz hiçbir vatandaşımızın burnunun kanamasını istemiyoruz. Yaralanmasını istemiyoruz. Bundan dolayı jandarma, emniyet, bizler İçişleri Bakanlığımız, herkes bu tatil boyunca, ayakta olacak. Kontrolümüz sık sık olacak. Vatandaşlarımızı sürekli bu tatil boyunca uyaracağız" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Bolu İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve Bolu İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Avcı da yer aldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Anadolu Otoyolu Ramazan Bayramı Bolu Güvenlik Trafik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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