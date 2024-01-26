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Bolu Dağı Geçişi Ankara İstikameti Karayolu Trafiğine Kapatıldı

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Bolu'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti ağır taşıt trafiğine kapatıldı. Bolu Dağı geçişinde kar kalınlığı 25 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları ekipleri bölgede kar nedeniyle yolun kapanmaması konusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre kar yağışının bölgede 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Bolu'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

Bolu'da akşam saatlerinde kar yağışı etkisi artırdı. Bolu Dağı geçişinde kar kalınlığı 25 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları ekipleri bölgede kar nedeniyle yolun kapanmaması konusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meteoroloji tarafından yapılan tahminlerde kar yağışının bölgede 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor. Kar yağışının devam ettiği Bolu Dağı geçişinde Ankara istikametine gidecek olan ağır taşıtlara geçiş kapatıldı. Kaynaşlı ilçesinden sürücüler Anadolu Otoyolu'na yönlendiriliyor. Bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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