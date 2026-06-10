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Ücret konusunda tartıştığı terzinin kızını darbetti

Ücret konusunda tartıştığı terzinin kızını darbetti
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Bolu'da pantolon paçası yaptıran bir kadın, 250 TL ücreti 100 TL vermek isteyince çıkan tartışmada terzinin kızını itip tokat attı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Bolu'da pantolon paçası yaptıran kadın, ücret konusunda tartıştığı terzinin kızını darbetti. Tartışma iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Sağlık Mahallesi'ndeki bir terzi dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, pantolonunun paçasını yaptırmak için terziye bırakan kadın, daha sonra yanındaki küçük çocuğuyla birlikte kıyafetini almaya geldi. İş yerinde kasada bulunan terzinin kızı, yapılan işlem karşılığında 250 TL ücret talep etti. Kadının 100 TL vermesi üzerine kız, annesinin iş yerinde olmadığını, ücret konusunu geldiğinde kendisiyle görüşebileceğini söyledi. Bunun üzerine müşteri ile terzinin kızı arasında tartışma çıktı. Kadın, kasanın arkasından pantolonunu almak isterken kendisine engel olmaya çalışan kızı iterek tokat attı. Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi, kızına saldırdığını öne sürdüğü müşteriden şikayetçi oldu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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