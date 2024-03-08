Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

Güncelleme:

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlanırken, 2 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlanırken, 2 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Mudurnu- Bolu karayolu Sürmeli Köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 14 AH 134 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Necmettin Doğru ile yolcu olarak araçta bulunan Zeynep Doğru yaralandı. Kazayı gören sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Zeynep ve Necmettin Doğru'nun hastaneye gittiği, eve dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mudurnu Bolu Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Zafer Sevinç kimdir? İYİ Parti İzmir Karaburun Belediye Başkan adayı Zafer Sevinç kimdir? Tarihte bugün ne oldu? 11 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 11 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 10 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 10 Mart'ta yaşananlar! ChatGPT çöktü mü? ChatGPT ne zaman açılacak? ChatGPT neden açılmıyor 8 Mart 2024? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 8-9 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! LA Lakers Milwaukee Bucks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 9 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! OKC Thunder Miami Heat NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 9 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! 9 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 3. bölüm TRT 1 HD izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title