Bolu'da Futbol Turnuvasında Kavga: Maç Yarıda Kaldı

Bolu'da Futbol Turnuvasında Kavga: Maç Yarıda Kaldı
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Bolu'da 68 köyün katılımıyla düzenlenen futbol turnuvasında, Alıçören ve Yuva takımları arasında çıkan kavga nedeniyle maç yarıda kaldı. Polis ekipleri müdahale etti.

Bolu'da 68 köyün katıldığı turnuva maçında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgaya polis müdahale etti.

Bolu'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ve 68 köyün katılım sağladığı "Şampiyon Köyler Futbol Turnuvası"nda oynanan Alıçören-Yuva karşılaşmasında kavga çıktı. Karşılıklı gergin geçen mücadelede hakemin düdüğü sonrası saha içindeki bazı oyuncular arasında tartışma başladı. Çıkan kavga tribündeki bazı taraftarın da sahaya inmesiyle büyüdü.

Organizasyon alanında görevli polis ekipleri, sahaya gelerek kavgaya müdahale etti. Taraflar güçlükle ayrılırken, olayların ardından maç yarıda bitti. Kavganın ardından turnuva tertip komisyonu her iki takımla ilgili disiplin sürecini başlattı. Alıçören ve Yuva köyü takımlarının turnuvadaki akıbeti komisyonun vereceği karara göre belirlenecek. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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