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Bolu'da Bayram Tatilinde Yoğun Trafik

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Bolu'da, 9 günlük bayram tatili nedeniyle yola çıkan tatilciler Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikametinde akıcı yoğunluğun yaşanmasına neden oluyor.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikameti Bolu güzergahı geçişinde akıcı trafik yoğunluğuna neden oluyor. Özellikle Bolu Dağı'nın dik rampaları ve Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu geçişlerinde sürücüler zaman zaman dur kalk şeklinde ilerliyor.

Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Anadolu Otoyolu D-100 Karayolu Ankara Bolu Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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