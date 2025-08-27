Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda Kaybolan Yüzücü İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda Kaybolan Yüzücü İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
İstanbul Boğazı'nda geçtiğimiz pazar günü düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Beykoz Kanlıca'dan başlayarak Kuruçeşme'de sona ermişti. 3 bin yarışmacının katıldığı yarışın sona ermesinin ardından 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un karaya çıkmadığı tespit edildi. Yüzücünün kaybolmasıyla birlikte polis ekipleri ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na haber verildi. İhbar üzerine harekete geçen polis ve sahil güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı. Sahil güvenlik ekipleri tekneleriyle birlikte yüzücüyü arama çalışmalarının bugün de Beykoz Kandilli'de devam ettiği kaydedildi. - İSTANBUL

