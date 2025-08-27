Boğa güreşçisi boynuz darbesiyle hayatını kaybetti, seyirci kalp krizi geçirdi

Portekiz boğa güreşi arenası, geçtiğimiz günlerde büyük bir trajediye sahne oldu. Henüz 22 yaşındaki ünlü boğa güreşçisi Manuel Maria Trindade, başkent Lizbon'daki Campo Pequeno arenasında çıktığı ilk büyük gösterisinde dev bir boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Gösteri sırasında 680 kiloluk boğa hızla genç güreşçiye saldırdı. Trindade, hayvanın boynuzlarını yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Boğa, genç güreşçiyi havaya kaldırarak duvara fırlattı. Arenada binlerce kişi korku dolu anlara tanık oldu.

Sağlık ekipleri hemen müdahale etti ve Trindade hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda yapay komaya alınan genç sporcu, ne yazık ki ertesi gün kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Seyirciler de Şokta: 73 Yaşındaki Doktor Hayatını Kaybetti

Trajedinin büyüklüğü bununla da sınırlı kalmadı. O anları tribünden izleyen 73 yaşındaki ortopedi uzmanı Vasco Morais Batista, kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz doktor, aort anevrizması nedeniyle kurtarılamadı.

Portekiz Geleneği: Boğa Arenada Öldürülmüyor

Trindade, Portekiz'e özgü "forcado" geleneğini sürdüren genç güreşçilerden biriydi. Forcadolar, ellerinde hiçbir koruma veya silah olmadan boğanın boynuzlarından tutup durdurmaya çalışıyor. Bu gelenek, yüzyıllardır ülkede devam ediyor.

İspanya'dan farklı olarak Portekiz'de boğalar arenada öldürülmüyor. 1836'dan bu yana yürürlükte olan yasaya göre boğalar ya mezbahaya gönderiliyor ya da "cesur" kabul edilirse çiftliklerde damızlık olarak yaşamaya devam ediyor.

Ailesi de Güreşçi

Genç yaşına rağmen sevilen bir isim olan Trindade, São Manços boğa güreşi grubunun üyesiydi. Babası da yıllar önce aynı grupta forcado olarak görev yapmıştı.

Gösteriyi organize eden şirket, genç güreşçinin ölümü sonrası aileye ve tüm sevenlerine başsağlığı diledi.