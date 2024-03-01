Üye Girişi
Haberler

Bodrum'da tehlikeli motosiklet sürüşü

Güncelleme:

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletin önünü kaldırarak seyreden gençlerin canlarını tehlikeye attığı anlar, saniye saniye görüntülendi. Bodrum'da meydana gelen çok sayıda motosiklet kazasından ders almayan gençler, trafikte hem kendilerinin hem de başkalarının can güvenliğini tehlikeye sokmaya devam ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletin önünü kaldırarak seyreden gençlerin canlarını tehlikeye attığı anlar, saniye saniye görüntülendi.

Bodrum'da meydana gelen çok sayıda motosiklet kazasından ders almayan gençler, trafikte hem kendilerinin hem de başkalarının can güvenliğini tehlikeye sokmaya devam ediyor. İlçeye bağlı Ortakent Mahallesi'nde bir aracın içerisinden kaydedilen görüntüde, motosikletli iki gencin metrelerce tek teker seyrettiği görüldü. Görüntüde iki gencin başında kask olmadığı ve motosiklette plakanın da bulunmadığı gözlendi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bodrum Muğla Motosiklet Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Yozgat Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yozgat adayı Merve Eylül Bütün ve Bager Aşkın kimdir? Ahmet Ural kimdir? HÜDA PAR Karabük Belediye Başkan Adayı Ahmet Ural kaç yaşında, nereli? İnci Taneleri 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? Nihat Özdemir kimdir? HÜDA PAR Aksaray Belediye Başkan Adayı Nihat Özdemir kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van adayı Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan kimdir? Yasin Başaran kimdir? HÜDA PAR Bartın Belediye Başkan Adayı Yasin Başaran kaç yaşında, nereli? Mehmet Özdemir kimdir? HÜDA PAR Zonguldak Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir kaç yaşında, nereli? Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kimdir? AK Parti Bartın Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kaç yaşında, nereli? Halis Adıgüzel kimdir? HÜDA PAR Tokat Belediye Başkan Adayı Halis Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Cemil Tugay kimdir? CHP İzmir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay kaç yaşında, nereli? Ekrem İmamoğlu kimdir? CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, nereli? DEM Parti Uşak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Uşak adayı Azize Karadağ ve Ahmet Ak kimdir? Atakan Yazgan kimdir? CHP Isparta Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan kaç yaşında, nereli? Ekrem Olğaç kimdir? AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ekrem Olğaç kaç yaşında, nereli? DEM Parti Tunceli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tunceli adayı Birsen Orhan ve Cevdet Konak kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title