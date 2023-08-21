Bodrum'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan bir kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyon sonucunda M.Z. isimli şahıs tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan bir kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında 'kasten öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.Z.'nin Bodrum'da olduğu tespit edildi. Şahıs, Turgutreis Mahallesi'nde Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT Timleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı. M.Z. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA