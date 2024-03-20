Bitlis'te ağıl çökmesi sonucu 20 küçük baş hayvan telef oldu
Bitlis'in Güroymak ilçesinde kar ve yağmur yağışı nedeniyle bir çiftçiye ait ağıl çöktü ve içerisinde bulunan 20 küçük baş hayvan telef oldu. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, AFAD, TARSİM ve İl Özel İdaresi ile birlikte mağduriyetin giderilmesi için önlemler aldı.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde ağıl çökmesi sonucu 20 küçük baş hayvan telef oldu.
İlçeye bağlı Çıtak köyünde kar ve yağmur yağışı nedeniyle bir çiftçiye ait ağıl çöktü. O sırada ağılda bulunan hayvanlar göçüğün altında kalarak telef oldu.
Güroymak İlçe Tarım Müdürlüğü personelleri köye giderek AFAD, TARSİM VE İl Özel İdaresi ile birlikte mağduriyetin giderilmesi adına önlemler aldı. - BİTLİS