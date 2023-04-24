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Bir yandan oynadılar, bir yandan kavga ettiler

Bir yandan oynadılar, bir yandan kavga ettiler

3. Sayfa Haberleri

Ankara'nın Haymana ilçesinde bir düğünde kavga çıktı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde bir düğünde kavga çıktı. Düğünde vatandaşlar bir yandan halaya devam ederken diğer tarafta kavgaya devam etti.

Olay, Ankara'nın Haymana ilçesi Gültepe Mahallesinde gerçekleştirilen bir düğünde meydana geldi. Düğünde sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü kavga çıktı. Kavgada sandalyeler havada uçuşurken silah sesleri duyuldu. Mikrofonu eline alan bir şahıs ise "Yapmayın, ayıptır. Ateş etmeyin" diyerek kavga edenleri sakinleştirmeye çalıştı. O anlar ise bir vatandaşın kameralarına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Haymana Ankara kavga 3. Sayfa Haberler

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