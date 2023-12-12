Bingöl Valisi Vatandaşları Dolandırıcılara Karşı Uyardı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, vatandaşları telefon, sosyal medya ve internet dolandırıcılarına karşı uyardı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta yaptığı açıklamada, "Sevgili Bingöllüler, hiç kimse 50 bin TL değerindeki malı size 10 bin TL'ye vermez. Hiç kimse kefil ve ipotek olmadan size kredi, hediye adı altında para, gayrimenkul hibe etmez. Hiçbir asker polis sizi telefonla arayıp tutarak hakkınızda soruşturma var, şu adrese altınlarını paranı getir seni kurtaracağız demez. Lütfen son günlerde artış gösteren telefon, sosyal medya ve internet dolandırıcılarına karşı dikkatli ve uyanık olun. Birikimlerinizi, alın teri kazançlarınızı bu sahtekarlara, dolandırıcılara teslim etmeyin. Bu tür arayanlara şu an müsait değilim, telinizi bana verin hemen size döneceğim deyin bakalım ne olacak. Buhar olduklarını göreceksiniz. Bu tür girişimlere maruz kalırsanız da güvenlik birimlerimizi bilgilendiriniz" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL