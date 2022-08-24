Son dakika haber: Motosikleti ile tıra çarpan 20 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberine göre Motosikleti ile tıra çarpan 20 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti Eskişehir'de bir motosikletin tıra çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Motosikleti ile tıra çarpan 20 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir motosikletin tıra çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam saatlerinde 75. Yıl Mahallesi Adahisar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hamza Y.idaresindeki 26 AES 876 plakalı tıra, Yiğit Üzeyir Ergan kullandığı motosikletiyle çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan 20 yaşındaki Yiğit Üzeyir Ergan, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 20 yaşındaki motosiklet sürücüsünün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Furkan Çetiner Şehir Hastanesi Eskişehir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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