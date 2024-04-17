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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonunda Aranan Şahıs Yakalandı

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Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda; 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçu ile aranan ve 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanarak Gölpazarı Açık Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Bilecik Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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