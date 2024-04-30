Bilecik'te Radar Denetiminde 319 Bin 473 TL Trafik Cezası Uygulandı

Bilecik'te yapılan Radar Özel Denetim Uygulamasında 182 araç ve sürücüsüne toplam 319 bin 473 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bozüyük Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince 'Radar Özel Denetimi Uygulaması' gerçekleştirildi. Hız ihlali yaptığı tespit edilen 127 araç sürücüsünün tescil plakasına 225 bin 71 TL, 55 araç sürücüsünün sürücü belgesine 94 bin 402 TL olmak üzere 182 araç ve sürücüsüne 319 bin 473 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK