Haberler

Fen Fakültesi namağlup şampiyon oldu

Fen Fakültesi namağlup şampiyon oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen Bahar Spor Müsabakaları'nda Fen Fakültesi namağlup şampiyon oldu. Kort tenisinin ilk kez yer aldığı turnuvada ödüller sahiplerini buldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi gerçekleştirilen Bahar Spor Müsabakaları kapsamında Fakülteler Arası Personel Halı Saha Turnuvası'nda Fen Fakültesi namağlup şampiyon oldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Daire Başkanlığımız ile Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığının koordinasyonunda geleneksel olarak gerçekleştirilen Bahar Spor Müsabakaları kapsamında dereceye giren öğrenci ve personeller için ödül töreni düzenlendi.

Merkez Kampüs Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen törene Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban, Genel Sekreter Muhammet Büyük, öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz katıldı. Törende, Şeyh Edebali'nin vefatının 700. yılı kapsamında üniversite tarafından hazırlanan tanıtım videosu ile Bahar Spor Müsabakaları organizasyon videosu katılımcılarla buluşturuldu.

Üniversite spor müsabakaları tarihinde ilk kez yapıldı

Bu yılki organizasyonda üniversite spor müsabakaları tarihinde ilk kez kort tenisi branşı da yer aldı. Tenis, futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi ve satranç branşlarında derece elde eden öğrenci ve personellere kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Futbol, voleybol ve basketbol branşlarında fakülte ve yüksekokullar arasında gerçekleştirilen müsabakalarda başarılı olan öğrenci ve personel takımları kupalarını alırken, masa tenisi, satranç ve tenis branşlarında dereceye giren sporcular da madalyalarla ödüllendirildi.

Törende ayrıca 2026 Bahar Spor Müsabakalarında göstermiş olduğu centilmence mücadele ve örnek sportmenlik dolayısıyla Centilmenlik Ödülü, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına verildi.

Yoğun katılımın gerçekleştiği etkinliğe yönelik değerlendirmede bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Kaplancıklı, sporun bireyleri bir araya getiren, birlik ve beraberlik duygularını güçlendiren önemli bir değer olduğunu vurguladı. Müsabakalarda gösterilen azim, mücadele ve centilmenliğin takdire şayan olduğunu belirten Prof. Dr. Kaplancıklı, dereceye giren sporcuları ve organizasyona katılan tüm öğrenci ile personelleri tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

2026 Bahar Spor Müsabakaları Ödül Töreni, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ve kokteyl programının ardından sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi

İpsala Gümrük Kapısı'nda tarihi baskın! Piyasa değeri 3 milyarı aşıyor
ABD ve İran tarihi anlaşmayı imzaladı: Mutabakat resmen yürürlüğe girdi

Dünyanın beklediği tarihi kare
Ankara siyasetini sallayan anket! Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst

Kulisleri sallayan anket! Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst
Okul katliamında şok detay! 14 yaşındaki cani saldırı sırasında canlı yayın açmış

Okul katliamında dehşete düşüren detay! Aylar sonra ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokak kan gölüne döndü, yaralı babanın feryadı yürek dağladı: Sakın ölme

Sokak kan gölüne döndü, yaralı babanın feryadı yürek dağladı
Beş çocuğu ve beş torunu var! Ali Ağaoğlu 6. kez baba oluyor

Ali Ağaoğlu 6. kez baba oluyor
İletişim Başkanlığı'ndan 'Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti' iddiasına yalanlama

Milyonları endişelendiren iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
TRT dizisi setine narkotik baskını! Başrol oyuncusu gözaltına alındı

TRT dizisi setine polis baskını! Başrol oyuncusu gözaltına alındı
İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan ABD ve İsrail'e meydan okuma: Zafer kazandık

Kalibaf'tan dünyayı sarsacak iddia
Tam 4 gol çıktı! İşte gecenin son maçında gülen taraf

Tam 4 gol çıktı! İşte gecenin son maçında gülen taraf
Kavşakta feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Kavşakta feci kaza! Bu minibüs 3 kişiye mezar oldu