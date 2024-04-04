Biga'da Tek Teker Üzerinde Seyreden Motosiklet Refüje Çarptı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde tek teker üzerinde seyreden motosiklet refüje çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 12.35 sıralarında Biga ilçesi Doğankent'te meydana geldi. Yolda bir motosiklet sürücüsü, ön tekerleği kaldırarak ilerlemeye başladı. Bir süre sonra motosiklet yol kenarındaki refüje çarptı. Motosiklet ile birlikte savrulan sürücü ve arkasında bulunan yolcu yaralandı. Motosikletli sürücünün kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. - ÇANAKKALE