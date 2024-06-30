Beyşehir Gölü'nde Denetimler Başladı

Beyşehir Gölü'nde yeni av sezonunun başlamasının ardından serbest dönem faaliyetleri yapılan denetimlerle yakın takibe alındı.

Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren su ürünlerinin işlemesini yapan fabrikalar ile balıkçı teknelerinin denetlendiği bildirildi. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Beyşehir Gölü'nde faaliyet gösteren tatlı su avcılığı yapan balıkçı tekneleri ile balık alım kantarlarının yanı sıra ilçede bulunan balık işlemesi yapan tesisler denetime tabi tutuldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver'in de katıldığı su ürünleri kontrol ekipleri tarafından ilgili su ürünleri kanunu kapsamında yürütülen denetimlerde tatlı su avcılığı yapan balıkçı teknelerini kullanan avcıların ruhsat ve belge kontrolleri yapılırken avlanan balıkların boy tahditlerine uygunluğu da yapılan ölçümlerle incelendi. Balık alım yapılan kantarları ile balık işleyen tesislerde de benzer denetimler gerçekleştirilirken, balıkçılık sektörünün tüm paydaşlarına endemik tür yasağı ve balık boy tahditlerine karşı kurallara uygun av yapılması uyarılarında bulunuldu. - KONYA