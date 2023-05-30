Beylikdüzü'nde eşi ve baldızını öldüren sanık yargılanıyor

Beylikdüzü'nde eşi ve baldızını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık ile kendisine yardım ettiği öne sürülen arkadaşının yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanıkların savunmaları ve iddianamedeki detaylar yer aldı.

Beylikdüzü'nde tartıştığı eşi ve baldızını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık ile kendisine yardım ettiği öne sürülen arkadaşının yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ferhat Boduroğlu ile tutuksuz sanık Arif Türkan katıldı. Maktullerin ailesi ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ferhat Boduroğlu, maktul Vildan Boduroğlu'nun eşi, diğer maktul Fatma Zehra Koyun'un ise baldızı olduğunu anlattı.

Sanık Boduroğlu, ayrılmaya karar verdiği eşiyle olay günü evde buluştuklarını dile getirerek, "Eşim çok değişmişti. Kardeşi ve kızımızla gelmişti. Arkadaşlarım Emre ve sanık olan Arif Türkan da evdeydi. Gece alkol ve uyuşturucu aldık. Eşim arkadaşlarımın önünde dans etmeye başladı. Arkadaşlarım utanıp kafalarını çevirdiler ve balkona çıktılar. Sonra yattık. Sabah olduğunda kızımızı yedirdik. Sonra mutfakta tartışmaya başladık. Beni aşağılamaya başladı. Arkadaşım Arif'in bunların duymamasını istediğim için evden gitmesini söyledim. Tezgahın üzerinde gördüğüm bıçağı aldım hedef gözetmeksizin vurdum. Yukarı Zehra'nın yanına çıktım. Uyuyordu, onu da bıçakladım. Ben bir öfke patlaması yaşadım." ifadesini kullandı.

Sanık Ferhat Boduroğlu, iki maktulün de kanında alkol ve uyuşturucu bulunmadığını bildiren Adli Tıp Kurumu raporunu kabul etmediğini söyledi.

Diğer sanık Arif Türkan da olay günü sabahı Ferhat Boduroğlu'nun kendisinden evden gitmesini istemesi üzerine ofise gittiğini anlatarak, sonrasında Ferhat'ın kendisine eşini öldürdüğünü söylediğini aktardı.

Hemen eve gittiğini ve ambulans ile polisi aradığını savunan Türkan, suça yardım etmediğini öne sürdü.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Vildan Boduroğlu'nun bir süredir eşi Ferhat Boduroğlu ile geçimsizlik yaşadığı, bunun üzerine çocuğunu da alarak kardeşi Fatma Zehra Koyun ile kalmaya başladığı anlatılıyor.

İddianamede, 17 Eylül 2022'de sanığın tartışma yaşadığı eşini bıçakla öldürdüğü belirtilerek, sanığın üst katta uyuyan baldızı Fatma Zehra Koyun'u da bıçaklayarak öldürdüğü ifade ediliyor.

Sanığın daha sonra üstünü değiştirip kızını da yanına alıp evden çıktığı kaydedilen iddianamede, olay sırasında evde bulunan Arif Türkan'ın ise sanığa yardım etmek suretiyle suça iştirak ettiği belirtiliyor.

İddianamede, Ferhat Boduroğlu'nun "canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşini kasten öldürme" ile "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, sanık Arif Türkan'ın da 2 kez "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 30 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.???