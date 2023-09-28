Bayrampaşa'da Plastik İş Hanında Yangın Çıktı

BAYRAMPAŞA'da, plastik ham maddelerinin bulunduğu 4 katlı iş hanında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Vatan Mahallesi'nde bulunan 4 katlı iş hanında çıktı. Edinilen bilgiye göre, plastik ham maddelerinin bulunduğu iş hanının bodrum katından alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada bodrum katta başlayan yangın bir üst kata sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin her iki sokaktan da müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.