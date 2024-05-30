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Bayrampaşa'da Galatasaray Şampiyonluğunu Kutlayan Grubun Arasından Geçen Sürücü Yakalandı

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Bayrampaşa'da Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan bir grup taraftarın arasından geçtikten sonra geri geri gelirken bir taraftara çarpan ve kaçan sürücü yakalandı. Olayda yaralanan taraftar hastaneye kaldırıldı.

Bayrampaşa'da Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan grubun arasından geçtikten sonra geri geri gelirken bir taraftara çarpıp yaralanmasına neden olan ve ardından kaçan sürücü yakalandı.

26 Mayıs'ta akşam saatlerinde Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Cicoz Yolu Caddesi'nde meydana gelen olayda bir otomobil sürücüsü, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarların olduğu kalabalığın arasından geçtikten sonra ara sokağa dönen sürücü geri geri gelip; elini kaldırarak araca doğru koşan Mustafa Tunç isimli taraftara çarpmış, savrularak yere düşen Tunç yaralanırken, sürücü ise gaza basarak kaçmıştı. Yaralı adam hastaneye kaldırılmış, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmalarda, aracın plakası belirlendi. Kimliği tespit edilen sürücü M.M.T. isimli şahıs ise kısa sürede yakalandı. Yakalanan şüpheli kasten yaralama suçundan adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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