Batman merkezli 23 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 27 tutuklama

Batman merkezli 23 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda hesaplarında 6 milyar 182 milyon lira hesap hareketi bulunan 42 şüpheli yakalandı, 27'si tutuklandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, futbol ve diğer bahis müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarını işleyen örgüte yönelik" çalışma başlatıldı.

Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen 42 şüphelinin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, elde ettikleri yasa dışı geliri üçüncü şahıslar tarafından açılan kripto para hesapları ile uluslararası hesaplara transfer ederek akladıkları, yasa dışı bahis oynamak isteyen şahıslar adına bahis oynadıkları ve bu işlemlerden komisyon aldıkları, yasa dışı elde edilen geliri aklamak amacıyla, hesaplarını kullandıkları şahısları tehdit ederek şantajda bulundukları tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca 42 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında Batman merkezli Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya, Manisa, Muğla, Mersin, Osmaniye, Şırnak ve Van olmak üzere 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda hesaplarında 6 milyar 182 milyon lira hesap hareketi bulunan 42 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart, bilgisayar, SSD, banka kartı, kripto cüzdan, dijital materyal ve nakit para ele geçirildi.

"Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçu" kapsamında; şüphelilere ait yaklaşık 203 milyon lira değerinde 25 ev ve arsa, 25 araç, 35 kripto hesabına ve 428 banka hesabına el konuldu. Yakalanan şüpheliler Batman İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Şüphelilerden 27'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 15'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.