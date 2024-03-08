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Batman'da PTT Hizmet Binasında Güvenlik Görevlisine Bıçaklı Saldırı

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Batman'da PTT hizmet binasında görevli güvenlik görevlisi kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Olay sonrası yaralanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.

Batman'da PTT hizmet binasında görevli güvenlik görevlisi kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman Meydan Mahallesinde bulunan PTT hizmet binası önünde kimliği belirsiz kişi ile güvenlik görevlisi F.A arasında tartışma yaşandı. Tartışmada şahıs, yanında bulundurduğu bıçakla güvenlik görevlisine saldırdıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan güvenlik görevlisi ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Batman PTT Saldırı Güvenlik Hastane 3.Sayfa Güncel Haberler

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