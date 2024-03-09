Batman'da PTT Hizmet Binasında Güvenlik Görevlisi Bıçaklandı

Batman'da PTT hizmet binasında çalışan güvenlik görevlisi kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Bıçaklanma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Batman Meydan Mahallesinde bulunan PTT hizmet binası içinde kimliği belirsiz bir kişi sıra almadan işlem yapmaya çalışırken güvenlik görevlisi F.A. ile arasında tartışma yaşandı. Tartışmada şahıs, yanında bulundurduğu bıçakla güvenlik görevlisine saldırarak sırtından bıçakladı. PTT binası içinde bulunan güvenlik kameralarına saldırı anı saniye saniye yansıdı. - BATMAN