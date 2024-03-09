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Batman'da otomobil refüje çıktı

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Batman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çıktı. Kaza sonucunda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Batman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çıktı.

Alınan bilgilere göre, Kuyubaşı Mahallesi'nden kent merkezine doğru gitmekte olan 34 EGK 382 plakalı Wolkswagen otomobil sürücüsü, Köprülü Kavşak'ta virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürüklenen otomobil refüje çıkarak durabildi. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar oluştu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Batman Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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