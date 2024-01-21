Batman'da otomobil beton direğe çarptı, sürücü yaralandı
Batman-Siirt Çevreyolu'nda meydana gelen kazada, bir otomobil bariyeri aşarak beton direğe çarptı. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Batman'da bariyeri aşıp beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgilere göre dün, Batman- Siirt Çevreyolu'nda 34 VV 2536 plakalı Toyota marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan bariyeri aştıktan sonra beton direğe çarparak durdu. Sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN