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Batman'da Market Hırsızlığı: 40 Bin TL ve Bilgisayar Çalındı

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Batman SSK Caddesi'nde bir markete giren 3 hırsız, kapıyı kırarak içeri girdi ve 40 bin TL, iki dizüstü bilgisayar ve 400 sigara çalarak kayıplara karıştı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Batman'da bir markete giren 3 şahıs, getirdikleri torbalarla para, bilgisayar ve çok sayıda sigara alıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı marketin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Hırsızlık olayı Batman SSK Caddesi üzerinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 3 şahıs, marketin kapı camını kırmak suretiyle içeri girdi. Şahıslar; 40 bin TL, 2 diz üstü bilgisayar, sigara reyonunda bulunan 400 adet sigara, çok sayıda çakmak ve çikolata ürünlerini torbalara doldurarak kayıplara karıştı. Market sahibi iş yerini açtığında ürünlerin eksildiğini fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şahısların hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınırken, polis ekipleri hırsızlık şüphelilerinin kimliklerinin belirlenebilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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