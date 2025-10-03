Batman'da Kaçak Tütün ve Sigara Operasyonu

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hasankeyf ilçesi Yol Kontrol Noktasında yapılan uygulamalarda kaçak tütün ve sigara ele geçirildi.

Denetimlerde bir araçta 5,5 kilogram nargile tütünü, dokuz farklı araçta ise çeşitli markalarda toplam 949 paket kaçak sigara bulundu. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 89 bin lira olduğu bildirildi. Şahıslar hakkında işlem başlatıldı. - BATMAN