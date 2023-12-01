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Batman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, motosikletiyle gelinlik dükkanına girdi

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Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, gelinlik mağazasına girdi. Kazada yaralanan olmazken, dükkanda maddi hasar meydana geldi.

Batman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, motosikletiyle gelinlik dükkanına girdi.

Alınan bilgilere göre, Gelinlikçiler Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikleti, kontrolden çıkarak gelinlik mağazasına girdi. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, dükkanda maddi hasar meydana geldi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Batman Trafik Kazaları 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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