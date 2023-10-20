- Başkent'te uyuşturucu operasyonu: 28 kişi gözaltına alındı Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı, birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.

- Başkent'te uyuşturucu operasyonu: 28 kişi gözaltına alındı

ANKARA - Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı, birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara il merkezi ve ilçelerinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti"ne yönelik olarak operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 34 adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 37 şüpheliden 28'i gözaltına alındı.

Ayrıca Adreslerde yapılan atamalarda 1 kilogram bonzai, 760 gram eroin, 222 gram esrar, 9 gram metanfetamin, 29 adet uyuşturucu hap, 37 cep telefonu, 37sim kart, 2 tablet, 1 av tüfeği, 19 av tüfeği fişeği, 11 alüminyum folyo, 5 hassas terazi, 57 Uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerin ise jandaramadaki işlemlerin sürdüğü öğrenildi.