Başkale'de 1.1 Milyon TL Değerinde Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi

Başkale'de 1.1 Milyon TL Değerinde Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 1.1 milyon TL olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 1.1 milyon TL değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olan gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
