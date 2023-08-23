Başakşehir'de Vale Cinayetiyle İlgili Kovalamaca

Başakşehir'de vale olarak çalışan Ogün Tekin'in öldürülmesiyle ilgili yapılan çalışmalar sırasında şüphelilerle polis arasında kovalamaca yaşandı. Şüpheliler, lastikleri patlayan otomobili bırakıp gasbedilen bir kamyonetle kaçtı.

Bahçeşehir'de bir restoranın önünde bulunan otomobili çalan şüpheliler kendilerini durdurmak isteyen vale Ogün Tekin'i öldürüp kaçmıştı. Olayla ilgili yapılan çalışmalar sırasında dün 12.30 sıralarında polis ekipleri bir otomobilden şüphelendi. Arnavutköyde ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan otomobille ekipler arasında kovalamaca başladı. Hadımköy'e kadar devam eden kovalamaca sırasında, polisler tarafından şüphelilerin bulunduğu otomobilin lastikleri patlatıldı. Hadımköy'de bir fabrikanın önünde otomobili terk eden şüpheliler yoldan geçen bir kamyoneti gasbederek olay yerinden kaçtı. Kamyonetin gasbedildiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerle çatışmaya giren polislerin kullandığı otomobile 7 mermi isabet ederken, kaçan şüphelilerin yakalanması çalışmalar sürüyor.