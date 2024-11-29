Üye Girişi
Haberler
Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın

Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat

 Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere

Türkiye sınırında kritik gelişme! Muhaliflerin ikinci büyük kenti geçirmesi an meselesi

 Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu: Günde 180 kişi ile birlikte oluyordum

Günde 180 kişiyle birlikte olmaya zorlamışlar
Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar

Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar

Bartın'da Spor Merkezinde Yangın Paniği

Bartın'da Spor Merkezinde Yangın Paniği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da bir spor merkezinin sauna kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sırasında içeride bulunan 6 kişi, dumanlar binayı sarmadan dışarı çıkmayı başardı. Polis, akaryakıt istasyonuna tehlike doğurmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bartın'da bir spor merkezinin sauna kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın esnasında içeride bulunan 6 kişi kendini dışarıya atmayı başarırken, yakında bulunan akaryakıt istasyonu deposu nedeniyle bölgede geniş güvenlik tedbiri alındı.

Edinilen bilgiye göre Bartın'ın Şiremir Çavuş Mahallesi 798. Sokakta bulunan bir spor merkezinin sauna kısmında ilk belirlemelere göre elektrik tesisinden yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İçeride spor yapan 5 kişi ve işletme sahibi kişi dumanları görünce büyük panik yaşadı. İçeride bulunan 6 kişi dumanlar binayı sarmadan dışarı çıkmayı başardı.

Ardından 2-3 kişinin daha içeride olabileceği söylenmesi üzerine ise polis olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alırken yangına müdahale eden itfaiye ekipleri içeriyi kontrol etti. İçeride kimsenin bulunmadığı belirlenmesi üzerine rahat bir nefes alan ekipler, bu kez yangının yaklaşık 50 metre uzaklıktaki akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Ekipler kısa sürede yangını söndürerek, soğutma çalışması yaptı.

İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal de olay yerine gelerek yangının çıktığı spor salonu ve çevresinde inceleme yaptı. Çalışmaları yerinde takip eden Müdür Hayal, yangının tamamen söndürülmesinin ardından olay yerinden ayrıldı.

İtfaiye ekipleri yangının kesin sebebinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kitaptaki Türkiye haritası Milli Savunma Bakanlığı'nı karıştırdı
img

Gonca Vuslateri'nin dizideki dansı olay oldu! Herkes 'Dilber'i solladı' diyor
img

Değirmenin suyunun nereden geldiği belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Giovanni van Bronckhorst kovuldu mu, istifa etti mi? 29 Kasım 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 29 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 29 Kasım Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Slavia Prag Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Slavia Prag Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Beşiktaş elendi mi? 29 Kasım Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? 29 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Fenerbahçe elendi mi? Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Maccabi Tel Aviv geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.