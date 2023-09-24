Bartın'da 2 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Kişi Yakalandı

Bartın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda 2 kilo 100 gram amfetamin uyuşturucu maddesi bulundu. Jandarmanın takibi sonucu uyuşturucuları satmaya hazırlanan 3 kişi gözaltına alındı.

Bartın'da jandarma ekipleri, otomobilde yaptığı aramalarda 2 kilo 100 gram amfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Jandarmanın takibinde bulunan 3 kişi ise uyuşturucuları satmaya hazırlanırken yakalandı.

Bartın il Jandarma Komutanlığı ekipleri duyum üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Ekipler, aramalarda 4 gram eroin, 2 bin 100 gram amfetamin, 1 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı pipet, 5 adet tablet ve 2 adet cep telefonu ele geçirdi. Ekipler, ele geçirilen uyuşturucuları satmaya hazırlanan ve bir süredir takibe aldıkları C.Y. (40), S.U. (24) ve E.M. (26) isimli 3 şahsı da otomobilin içerisinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri, şahısları ifade ve işlemlerinin ardından Bartın adliyesine sevk etti. - BARTIN