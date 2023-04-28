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Baraj gölüne giren genç hayatını kaybetti

Baraj gölüne giren genç hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Adıyaman'da baraj gölüne gren bir genç boğularak hayatını kaybetti.

Adıyaman'da baraj gölüne gren bir genç boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Kıvırcık köyü Hacı Halil Mahallesi'nde Atatürk Baraj Gölü'ne giren 25 yaşlarındaki Kemal Aslan, bir anda gözden kayboldu. Kemal Aslan'ın kaybolduğunu durumunu fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis dalgıç ekipleri Kemal Aslan'ın en son görüldüğü noktaya dalış yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde Kemal Aslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kemal Aslan'ın cansız bedeni Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Kemal Atatürk Kemal Aslan Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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