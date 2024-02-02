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Bandırma'da eski eşine şantaj yapan kişi gözaltına alındı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde eski eşine şantaj yaptığı iddia edilen bir kişi, işyerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. İ.A.'nın iş yerinde uyuşturucu ve silah bulundu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde eski eşine şantaj yaptığı iddia edilen bir kişi, işyerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran 30 yaşındaki M.A., hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi İ.A. (32) tarafından evlilikleri süresince çekilen özel fotoğraflarının internet üzerinden paylaşılacağı tehdidiyle şantaj yapıldığını ileri sürdü. M.A., eski eşinin uyuşturucu kullandığını, ruhsatsız silah taşıdığını ve evliliklerinde kendisini de uyuşturucu kullanmaya zorlandığını iddia etti. Ayrıca, telefon görüşmelerinde hakarete maruz kaldığını ileri süren M.A., eski eşi tarafından kendisine zarar verilebileceği endişesiyle şikayetçi oldu.

Bunun üzerine nöbetçi savcıdan alınan talimat ile hareke geçen emniyet ekipleri, İ.A.'nın iş yerine operasyon düzenledi. Şüpheli İ.A. gözaltına alınırken, iş yerinde, 7 adet 7.65 mm fişek, 2 adet Galara sentetik ecza hap, 1 gram skunk, 5,5 gram esrar, 1 adet rambo bıçağı, 1 adet kırık payp ve 1 adet A4 kağıdına basılmış polis kimlik kartı bulundu.

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken olayla alakalı soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Bandırma Güvenlik Uyuşturucu Soruşturma Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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