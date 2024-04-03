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Balıkesir'de Tadilat Yapan Usta Evden Ziynet Eşyası Çaldı

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Balıkesir'de tadilat yaptığı evden ziynet eşyası çalan usta polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Levent Mahallesi'nde 55 yaşındaki H.S, evinde bulunan değerli hasır burma bileziğinin kaybolduğunu fark ederek hemen polise başvurdu. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, olayın evde tadilat için bulunan 30 yaşındaki usta B.T. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Şüpheli, tadilat yapmak üzere ziyaret ettiği evde, odaya yalnız kaldığı bir anda altın bileziği içeren kutuyu çalarak aynı gün kuyumcular çarşısında 44 bin 500 TL karşılığında sattığı tespit edildi. Hırsızlık şüphelisi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Hırsızlık Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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