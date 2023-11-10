Balıkesir'de Hamile Kadını 97 Bıçak Darbesiyle Öldüren Şahıs Pişmanım Dedi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 3 aylık hamile olan dini nikahlı 19 yaşındaki eşini 97 bıçak darbesiyle öldürmekten yargılanan şahıs, pişman olduğunu söyledi. Avukatın sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu raporuna itirazını reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı 4 Aralık'a erteledi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Hacıyusuf Mahallesi'nde 15 Şubat'ta meydana gelen olayda, hurdacılık yapan Kadir Meşe (31), dini nikahlı eşi 3 aylık hamile Hazal Alpyörük'ü (19) 'kıskançlık' nedeniyle çıkan tartışmada 97 yerinden bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın hayatını kaybetti. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Kadir Meşe, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Açılan davanın ilk duruşmasında, "Eve geri döndüm, eşim ölmemişti ve yatakta hırıltılar çıkarıyordu. Yeniden bıçaklamaya başladım" ifadelerini kullanan sanık Kadir Meşe, bugün Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Kadir Meşe ve avukatı katılırken, öldürülen Hazal Alpyörük'ün yakınları katılmadı.

Duruşmada okunan Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda, Hazal Alpyörük'ün 25 santim boyunda bıçakla 97 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü, karnındaki bebeğin babasının ise yapılan DNA testi sonucu Kadir Meşe olduğu belirtildi. Sanık, mahkeme başkanının "Pişman mısın?" sorusuna, "Pişmanım. Allah'ın verdiği canı Allah alır" cevabını verdi. Sanık Meşe, mahkeme başkanının "Söylemek istediğin bir şey var mı?" şeklindeki sorusuna da, "Hayır söylemek istediğim herhangi bir şey yok" şeklinde cevap verdi.

Mahkeme heyeti, bir önceki duruşmada Meşe'nin avukatının akıl sağlığı ile ilgili rapor alınması talebi üzerine Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından gönderilen raporda "Kadir Meşe'nin akıl sağlığı yerinde ve ceza ehliyeti uygundur" denildiğini açıkladı. Sanık, mahkeme başkanının "Akıl sağlığın tam değil mi?" sorusuna "Raporu düzgün vermemişler mi? Ben akıl hastası değilim, iki kere daha iki dört" cevabını verdi.

Öldürülen Hazal Alpyörük'ün avukatı ise, "Sanığın akıl sağlığı tamdır. Tahrik indirimi uygulanmadan ceza almasını talep ediyoruz" dedi.

Sanık avukatı, müvekkilinin metamfetamin ve bonzai kullandığını ve bu maddelerin beynine ve merkezi sinir sistemine zarar verdiğini savunarak, Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından verilen rapora itirazda bulundu. Avukat, raporun Adli Tıp Genel Kuruluna gönderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının Adli Tıp İhtisas Kurulu raporuna yaptığı itirazı reddederek, sanığın tutukluluk halinin devamına ve savcının mütalaasının beklenmesine karar vererek, karar verilmek üzere duruşmayı 4 Aralık'a erteledi.

Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın öldürülen Hazal Alpyörük'ün davasını yakından takip ettiği öğrenildi. - BALIKESİR