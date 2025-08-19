Balıkesir'de Deprem Sonrası Tahliye ve Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı binalarda tahliye ve yıkım çalışmaları sürüyor. AFAD koordinesinde vatandaşlar eşyalarını çıkartırken, esnaf yaşadıkları mağduriyeti dile getiriyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı binalarda tahliye ve yıkım çalışmaları devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve yıkılacağı belirtilen binalardan vatandaşlar, AFAD koordinesinde eşyalarını asansörlü sistemlerle çıkarmaya başladı. Boşaltılan binalarda ise yıkım çalışmaları sürüyor.

Depremde iş yerini kaybeden esnaf Onur Eren, yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek, "Daha önceden bu işleri yaptığımız mekanımızda problemler yaşadık. Buraya kendimiz geçip dükkan açalım dedik. Sanayi esnafı, galerici esnafı için burada bir eksik vardı. Mekanımızın açılışı için işlerimizi bitirdik, o sırada bu talihsiz olayı yaşadık. Bütün imkanlarımızı buraya harcadığımız için şu anda mekansız kaldık. Önümüzü göremiyoruz, devletimizin bize yön göstermesini ve yardımcı olmasını bekliyoruz" dedi.

Hasarlı binalardan vatandaşların eşyalarının çıkarılmasına destek veren Mehmet Dalkılınç ise, "Eşyası içeride kalan hasarlı binalara canımızı hiçe sayarak, vatandaşımıza yardım etmek için girip eşyalarını çıkarmaya çalışıyoruz. Allah kimseye böyle bir durum yaşatmasın. Sındırgı'nın firması olarak çok üzücü bir durum. Herkesin işini kimseyi üzmeden, makul bir şekilde görmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
