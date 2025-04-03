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Balıkesir'de Ayıların Arı Kovanlarına Saldırısı Fotokapanla Görüntülendi

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Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ballıpınar Mahallesi'nde arı kovanlarına saldıran ayılar, üreticilerin geçim kaynaklarını tehdit ediyor. Üreticiler, ayıların kovanları parçaladığı anları fotokapan ile kaydedip sosyal medya üzerinden yardım talep ediyor.

Arı kovanlarına zarar veren ayı fotokapana yakalandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı kırsal Ballıpınar Mahallesi'nde arıcılıkla geçimini sağlayan üreticiler, ormanlık alana yerleştirdikleri kovanların ayılar tarafından parçalanması nedeniyle zor günler yaşıyor. Üreticiler, fotokapanla kayıt altına aldıkları ayı saldırılarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak yetkililerden yardım istedi.

Erdek ilçesi kırsal Ballıpınar Mahallesi'nde geçimlerini bal üretimiyle kazanan aileler, ormana bıraktıkları kovanları parçalayan ayıların balları yemesiyle zor günler geçiriyor. Mahalleli, ormandaki kovanlara zarar veren ayıları, yerleştirdikleri fotokapanla görüntüleyip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"Zor günler geçiriyoruz"

Ballıpınar Mahallesi'nde 150 kovanı bulunan Metin Dinç ve 100 kovanı olan Çetin Şen, kendilerine verilen bal siparişlerini yerine getiremediklerini söyledi. Kovanların bulunduğu yerlere, ayıların gelmemeleri için sesi açık halde radyo bıraktıklarını söyleyen Dinç ile Şen, "Ayılar radyo sesine alıştılar. Yine geliyorlar. Gerçekten zor günler geçiriyoruz. Bir yıllık geçim kaynağımız yok oldu. Yaşadığımız sorunu, Erdek Orman İşletme Müdürlüğü'ne iletip destek isteyeceğiz" dediler.

Fotokapanla kaydedildi

Ayıların kovanlara zarar verdiği anlar, bölgeye kurulan fotokapanla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, ayının kovanı parçalayıp içerisindeki balı yemesi yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERRA KARAKAŞ - 3.Sayfa
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