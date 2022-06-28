Balıkesir'de 42 bin kadına KADES uygulaması indirildi

Balıkesir'den Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede yürütülen çalışmalar Vali Hasan Şıldak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ele alındı. Balıkesir genelinde 183 bin 536 kişiye bilgilendirme yapıldığı ve 42 bin 686 kişinin ise akıllı telefonlarına KADES uygulaması indirmelerinin sağlandığı bildirildi.

Balıkesir İli Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısında, kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumun tüm kesimlerinin sürece dahil edilmesiyle uygulanacak sürekli, etkili ve önleyici çalışmalar görüşüldü.

Toplantıda Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Ayşe Atalay tarafından yapılan sunumda 2019-2020-2021-2022 yıllarına ait Kadına Yönelik Şiddet İstatistikleri, alınan tedbir kararları, olayların analizleri, bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Kadına yönelik şiddet vakalarında müdahaleye hız kazandırdığı bilinen ve bir çok olumsuzlukla sonuçlanacak vakanın önüne geçilmesini sağlayan KADES uygulaması hakkında Balıkesir genelinde 183 bin 536 kişiye bilgilendirme yapıldığı ve 42 bin 686 kişinin ise akıllı telefonlarına uygulamayı indirmelerinin sağlandığı bildirildi.

Mücadelede hedefin her zaman sıfır vaka olduğuna vurgu yapan Vali Şıldak, "KADES" uygulamasının bilinirliğinin arttırılması için çalışmaların yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti. Şıldak, vatandaşların bilinçlendikçe KADES uygulamasının etkisinin hissedilir şekilde arttığını dile getirdi. Aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla; eğitim faaliyetleri, vatandaşların yoğunlukla bulunduğu alanlarda stant açılması, broşür dağıtılması, afiş/pankart asılması gibi çeşitli toplumsal farkındalığı üst noktaya taşıyacak faaliyetlere ağırlık verilmesi de planlanan çalışmalar arasında yer aldı.

Şiddet mağduru kadınların korunmasında teknik araç ve yöntemlerin kullanılması ile başlayan Elektronik Kelepçe Uygulamasının da mücadeleye destek veren yöntemler arasında yer aldığı belirtildi. Ayrıca toplantıda şiddetin önlenmesinde etkin rol alan kurumlar tarafından yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Revize edilmesi gereken uygulamalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa