Bağcılar'da Kaçak Ütü Atölyesinde Buhar Kazanı Patladı

Bağcılar'da kaçak ütü paket atölyesinde buhar kazanı patladı

Buhar kazanının dev parçaları 5 katlı binayı aşarak araçların üzerine düştü

İSTANBUL - Bağcılar'da kaçak ütü paket atölyesinde buhar kazanı patladı. Olayda 1 kişi yaralanırken, patlamanın şiddetini dron kamerası gözler önüne serdi. Buhar kazanının parçalarının patlamanın olduğu yerden fırlayarak 5 katlı binanın diğer tarafındaki araçların üzerine düştüğü görüldü.

Edinilen bilgilere göre olay saat 11.15 Çınar Mahallesi 708. Sokakta bulunan bir ütü paket atölyesinde meydana geldi. Atölyenin dış bölümünde bulunan buhar kazanı, büyük bir gürültü ile patladı. Patlamada 1 kişi yaralanırken, olay nedeniyle atölyede, çevredeki dükkanlarda ve araçlarda maddi hasar meydana geldi. Patlamanın meydana geldiği atölyenin kaçak olduğu tespit edildi.

Patlamanın şiddetini dron kamerası gözler önüne serdi

Kaçak atölyede yaşanan patlamanın şiddeti, havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. Patlamanın yaşandığı atölyeden fırlayan buhar kazanına ait dev parçalarının 5 katlı binayı aşarak diğer sokaktaki araçların üzerine düştüğü görüldü. Parçaların düştüğü alanın hemen yanında bir okul bulunması da dikkat çekti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.