Ayılar Kovanları Parçalıyor, Arıcılar Zor Durumda

Balıkesir'in Erdek ilçesinde arıcılıkla geçimini sağlayan üreticiler, ormanlık alana yerleştirdikleri kovanların ayılar tarafından parçalanması nedeniyle zor günler yaşıyor. Fotokapanla kayıt altına aldıkları ayı saldırılarını sosyal medya hesaplarından paylaşan üreticiler yetkililerden yardım istedi.

Erdek ilçesi kırsal Ballıpınar Mahallesi'nde geçimlerini bal üretimiyle kazanan aileler, ormana bıraktıkları kovanları parçalayan ayıların balları yemesiyle zor günler geçiriyor. Mahalleli, ormandaki kovanlara zarar veren ayıları, yerleştirdikleri fotokapanla görüntüleyip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

'Zor günler geçiriyoruz'

Ballıpınar Mahallesi'nde 150 kovanı bulunan Metin Dinç ve 100 kovanı olan Çetin Şen, kendilerine verilen bal siparişlerini yerine getiremediklerini söyledi. Kovanların bulunduğu yerlere, ayıların gelmemeleri için sesi açık halde radyo bıraktıklarını söyleyen Dinç ile Şen, "Ayılar radyo sesine alıştılar. Yine geliyorlar. Gerçekten zor günler geçiriyoruz. Bir yıllık geçim kaynağımız yok oldu. Yaşadığımız sorunu, Erdek Orman İşletme Müdürlüğü'ne iletip destek isteyeceğiz" dediler.

Ayıların kovanlara zarar verdiği anlar bölgeye kurulan fotokapanla kaydedildi. Ayının kovanı parçalayıp içerisindeki balı yediği anlar görüntülere yansıdı. - BALIKESİR