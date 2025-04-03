Bahçeli'den boykot çağrılarına ilk tepki: Bedeli ödetilecek

Bahçeli açtı ağzını yumdu gözünü: Bedeli ödetilecek
Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı

Boykot soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı
Trabzon'da İmamoğlu'na destek standında bıçaklı saldırı

İmamoğlu'na destek için açılan stantta bıçaklı saldırı
Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek 300 kişiyi hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda

300 kişi hastaneye kaldırıldı, 2'si yoğun bakımda! İşletme kapatıldı

Ayılar Kovanları Parçalıyor, Arıcılar Zor Durumda

Ayılar Kovanları Parçalıyor, Arıcılar Zor Durumda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesinde arıcılıkla geçimini sağlayan üreticiler, ayıların kovanlarını parçalamaları nedeniyle büyük zorluklar yaşıyor. Üreticiler, sosyal medya üzerinden bu durumu paylaşarak yetkililerden yardım talep ediyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde arıcılıkla geçimini sağlayan üreticiler, ormanlık alana yerleştirdikleri kovanların ayılar tarafından parçalanması nedeniyle zor günler yaşıyor. Fotokapanla kayıt altına aldıkları ayı saldırılarını sosyal medya hesaplarından paylaşan üreticiler yetkililerden yardım istedi.

Erdek ilçesi kırsal Ballıpınar Mahallesi'nde geçimlerini bal üretimiyle kazanan aileler, ormana bıraktıkları kovanları parçalayan ayıların balları yemesiyle zor günler geçiriyor. Mahalleli, ormandaki kovanlara zarar veren ayıları, yerleştirdikleri fotokapanla görüntüleyip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

'Zor günler geçiriyoruz'

Ballıpınar Mahallesi'nde 150 kovanı bulunan Metin Dinç ve 100 kovanı olan Çetin Şen, kendilerine verilen bal siparişlerini yerine getiremediklerini söyledi. Kovanların bulunduğu yerlere, ayıların gelmemeleri için sesi açık halde radyo bıraktıklarını söyleyen Dinç ile Şen, "Ayılar radyo sesine alıştılar. Yine geliyorlar. Gerçekten zor günler geçiriyoruz. Bir yıllık geçim kaynağımız yok oldu. Yaşadığımız sorunu, Erdek Orman İşletme Müdürlüğü'ne iletip destek isteyeceğiz" dediler.

Ayıların kovanlara zarar verdiği anlar bölgeye kurulan fotokapanla kaydedildi. Ayının kovanı parçalayıp içerisindeki balı yediği anlar görüntülere yansıdı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.